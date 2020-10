Rai, appalti e risorse, arriva la commissione tecnica

29 ottobre 2020 a

"Grande successo dei sindacati per la sottoscrizione del regolamento che istituisce la Commissione tecnica sul tema degli appalti e della saturazione delle risorse interne alla Rai, in attuazione dell'accordo risalente al 2017 che fino ad oggi ancora non era stato attivato". Lo afferma Dante Iannuzzi, Segretario regionale Lazio Ugl Fnc Comunicazioni Informazione Rai.

Rai sotto l'assedio del Covid. Il report ai dipendenti: tutti i casi nelle sedi di Roma

"Ci auguriamo che finalmente sarà assicurato il controllo delle voci di spesa all'interno dell'azienda onde evitare appalti esterni che possano andare a sostituire il personale della Rai, con il rischio della chiusura dei settori. Viene dunque posto un freno allo spreco delle risorse aziendali e favorita la piena occupazione delle risorse interne. Attraverso tale Commissione, infatti, sarà realizzata una maggiore valorizzazione del personale garantendo, al tempo stesso, una forte attenzione al contenimento dei costi aziendali".

