Rai sotto l'assedio del Covid. Il report ai dipendenti: tutti i casi nelle sedi di Roma

Rai sotto l'assedio del Covid. Sono almeno dodici i casi negli ultimi giorni tra dipendenti, tecnici e collaboratori del servizio pubblico nelle sedi di Roma. Il dato si apprende in una comunicazione del Nucleo Gestione Covid ai dipendenti della Rai che fa il punto della situazione sui contagi accertati e il tracciamento nell'azienda.

"Il sottostante elenco si riferisce ai casi segnalati per i quali, per le modalità di svolgimento delle attività e le tempistiche di presenza in azienda rispetto al riscontro di positività, non sono state predisposte precauzioni specifiche e si ritiene, dunque, concluso l’iter di tracciamento e valutazione:

Un dipendente presso la Direzione TECNOLOGIE di Roma, segnalato il 25 ottobre

Due dipendenti presso il CPTV di Roma Saxa, segnalati rispettivamente il 25 ottobre ed oggi", si legge nella comunicazione.

Poi è la volta dei casi segnalati per i quali, "in ottemperanza ai protocolli aziendali, si è provveduto ad effettuare il tracciamento:

Tre dipendenti del CPTV di Roma, impegnati sia a Saxa Rubra che all’Auditorium del Foro Italico, confermati il 23 ottobre: sono state immediatamente attivate le misure di sicurezza previste dalle procedure ed è stato effettuato uno screening puntuale per consentire di valutare la situazione in essere al fine di garantire la massima tutela all’interno dell’azienda

Un dipendente presso la Direzione RADIO di Via Asiago, confermato il 23 ottobre: in relazione alle dinamiche lavorative messe in evidenza, a maggior tutela, per un collega tra i contatti tracciati è stato previsto un percorso di protezione aziendale

Un dipendente presso la Direzione STAFF AD e DGC, confermato ieri: in relazione alle dinamiche lavorative messe in evidenza, a maggior tutela, per tutti i contatti tracciati è stato intrapreso un percorso di protezione aziendale; nel frattempo si è provveduto ad effettuare una profonda igienizzazione degli ambienti aziendali interessati dal caso durante la mattina di oggi

Un dipendente presso il CPTV di Roma Ex-Dear, confermato ieri: il tracciamento dei contatti è in fase di valutazione per l’individuazione delle azioni specifiche conseguenti

Un dipendente presso il CPTV di Roma Teulada, confermato ieri: il tracciamento dei contatti è in fase di valutazione per l’individuazione delle azioni specifiche conseguenti; nel frattempo si è provveduto a pianificare la sanificazione degli ambienti aziendali interessati dal caso durante la giornata di oggi

Un dipendente presso il CPTV di Roma Salario1, confermato questa mattina: il tracciamento dei contatti è in fase di valutazione per l’individuazione delle azioni specifiche conseguenti

Un collaboratore presso la Direzione RAIPLAY, confermato oggi: in relazione alle dinamiche lavorative messe in evidenza, a maggior tutela, per i contatti tracciati è stato intrapreso un percorso di protezione aziendale".

