Zingaretti dichiara guerra a viale Mazzini. Perché diserta Rai3

Tra Nicola Zingaretti e la Rai non corre buon sangue. Almeno a leggere le indiscrezioni pubblicate da Marco Antonellis su Affari Italiani.it. Secondo Antonellis il segretario dem non perderebbe occasione per esternare il suo scarso apprezzamento nei confronti della Rai in generale e di Rai3 in particolare. Proprio la rete che un tempo veniva chiamata Telekabul per la vicinanza alle posizioni "rosse". E invece oggi questa simbiosi non ci sarebbe più, tanto che Zingaretti si sarebbe lasciato sfuggire un laconico: "Questa Rai non è all'altezza". Nel mirino ci sarebbe anche l'attuale amministratore delegato di viale Mazzini, Fabrizio Salini, sul quale il Nazareno avrebbe più di qualcosa da ridire.

Ed è per questo che, negli ultimi tempi, Zingaretti sta evitando di partecipare alle trasmissioni di Rai3. Gli unici che ancora godono di un certo "credito" sarebbero Fazio e la Annunziata. Ma per quanto ancora?

