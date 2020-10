Zingaretti lo striglia ma Conte fa il furbetto

28 ottobre 2020 a

Zingaretti l'ha strigliato ma Conte fa il furbetto e svicola. Il segretario del Pd chiede al premier di cambiare registro e di coivolgere l'opposizione nelle decisioni sulla gestione dell'emergenza Covid. Conte, però, fa orecchie da mercante e tira a campare trascinando il Paese in un baratro sempre più profondo. Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, lo scrive sul sito 7Colli e stana la maggioranza portando alla luce un pericoloso gioco delle parti sulla pelle degli italiani.

Conte sotto assedio, il dpcm fa infuriare tutti. E Renzi raccoglie firme contro il governo

"Cambiare registro significa condividere le decisioni e non comunicarle - scrive Storace su 7Colli - Perché se la lotta al virus è una cosa seria – e questo sembra aver voluto dire Zingaretti a Conte – l’unità che tante volte vagheggiano si realizza non con le poltrone ma con la messa a disposizione di tutti gli strumenti che ha il governo anche all’opposizione e decidere assieme. Ci sono dati scientifici? Si valutano assieme, non nel chiuso della maggioranza. Sennò non ci si lamenti se in assenza di informazioni chiare si alza la voce. È così da sempre". Ormai non c'è più tempo ed è necessario un cambio di passo. Il prima possibile. "Non c’è più spazio per politiche arroganti, sembra aver compreso il segretario del Pd - conclude Storace - Ma se il suo messaggio non ha conseguenze restano solo parole. E i dubbi crescono".

