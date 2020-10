Cosa ha scoperto Vittorio Sgarbi? A Sutri ristoranti aperti fino alle 22, ecco perché

27 ottobre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi sfida il governo e il premier Giuseppe Conte. Il sindaco di Sutri, infatti, ha deciso di di fare come le province autonome di Trento e Bolzano e andare contro il Dpcm che prevede la chiusura dei locali pubblici alle 18. Sgarbi ha infatti stabilito che i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 22, bar e pasticcerie fino alle 20. La decisione, spiega un comunicato, presa nell’ambito delle ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19, condivide la linea del presidente della Provincia di Trento in riferimento agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001.

L’ordinanza dunque consente gli esercizi di ristorazione dalle ore 5 fino alle ore indicate. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi. Infine dalle ore 18 la consumazione di pasti e bevande è consentita solo al tavolo con assegnazione di posti a sedere. L’ordinanza sindacale, spiega ancora la nota, "non si discosta dal comma 2 dell’articolo 12 del Dpcm del 24 ottobre".

È rivolta per le promesse fasulle di Conte. Insorge l'Italia delle partite Iva

Ma come fa la cittadina in provincia di Viterbo ad avvalersi dell'autonomia delle province a statuto speciale ribadita dal dpcm? "A Sutri (Viterbo), cittadina di cui sono sindaco, i ristoranti resteranno aperti fino alle 22,00", twitta Sgarbi, con Guido Crosetto che gli chiede: "Ma come fai a farlo?". Sgarbi ha forse trovato una falla nella normativa?

Video su questo argomento Perché dormiva alla Camera quando parlava Conte. Sgarbi svela tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.