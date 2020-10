Roberto Fico al mare senza mascherina. In una foto il vero volto dei grillini di governo

24 ottobre 2020 a

La foto del presidente della Camera Roberto Fico senza mascherina al mare è la sintesi perfetta del grillismo di governo. I 5stelle prima di accomodarsi in poltrona predicavano bene, ora razzolano come sappiamo.

Roberto Fico al mare senza mascherina dice che rispetta la regola. Si quella di Burioni, che tutti gli altri sono cog.....#FicoSenzaMascherina #robertofico #dpcm #mascherina pic.twitter.com/LOkRBbUwsE — Sfiga&Catrame (@SfigaCatrame) October 23, 2020

Come documentato da una foto che gira sui social e pubblicata da Repubblica, Fico ha passato il compleanno insieme alla sua compagna Yvonne e qualche amico, tutti attovagliati al sole di Posillipo dove venerdì gli stabilimenti balneari erano ancora aperti. Fico si è giustificato sostenendo di non aver infranto alcuna regola, ma il messaggio che passa è straniante: tutto vietato ai cittadini, soprattutto nella Campania del governatore sceriffo Vincenzo De Luca, mentre ai governanti tutto è consentito.

Non è la prima gaffe di Fico. A passare in rassegna gli scivoloni della terza carica dello Stato è il Giornale: "Il primo giorno da presidente della Camera ha preso l'autobus, intorno a lui due o tre poliziotti in borghese riconoscibilissimi, tanto da sembrare le comparse di quel filmacci scollacciati degli anni Ottanta"; scrive Felice manti che continua citando le imprese di Fico dall'Inno cantato con le mani in tasca e gli strafalcioni grammaticali. Senza contare "la colf pagata in nero, con tanto di sentenza che dà ragione alle lene che l'hanno scoperto".

