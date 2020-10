Terremoto 5 stelle: il primo sondaggio sulla leadership. Dibba tallona Di Maio

E tra i partiti c'è la resurrezione di Renzi

Si avvicinano gli Stati generali del Movimento 5 stelle e l'istituto SDwg per La 7 ha deciso di testare per la prima volta gli umori del popolo grillino sulla futura leadership. E la partita, quando la "campagna elettorale" deve ancora cominciare, sembra apertissima. Favorito è l'ex capo politico Luigi Di Maio, che ha il consenso del 29% degli attuali elettori del Movimento (mentre piace solo al 12% degli "ex") tallonato al 21% da Alessandro Di Battista (che piace al 16% degli ex). Staccatissimi gli altri big (Appendino al 16, Fico al 12).

Per quanto riguarda i partiti, tutte le forze principali restano sostanzialmente stabili. La Lega perde appena un decimo di punto percentuale e scende al 24,3% dal 24,4. Il Pd resta immobile al 20,5. Fratelli d'Italia arretra di un'inezia e scende al 15,7%.

Una sorpresa arriva invece dalle retrovie, con Italia viva che guadagna in una settimana lo 0,4% e arriva al 3,4. Segnali di resurrezione per Matteo Renzi?

