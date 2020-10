De Magistris piacione mentre Napoli brucia, Klaus Davi impallina Giggino

24 ottobre 2020 a

L'incredibile figuraccia del sindaco di Napoli in diretta tv fa scoppiare la polemica. "Luigi De Magistris faceva il 'piacione' a Rai3, mentre la sua città bruciava. Non proprio un colpo di genio. Nel corso del programma ha detto anche cose condivisibili, ma la sua sconfinata vanità gli ha giocato un brutto scherzo", ha dichiarato Klaus Davi in una nota, commentando gli scontri che si sono verificati ieri nel capoluogo campano tra una parte dei manifestanti e le forze dell`ordine.

Napoli esplode e De Magistris se la ride in tv. La Annunziata lo umilia in diretta

Mentre andavano in inda le immagini della guerriglia dei "no lockdown" il sindaco, ospite di 'Titolo V' al suo esordio su Rai3, non ha fatto una piega. È dovuta intervenire Lucia Annunziata per richiamare il sindaco ai suoi doveri. "Adesso vado, ma non è che posso infilarmi negli scontri", la replica di De Magistris che lascia di stucco.

