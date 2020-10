Napoli esplode e De Magistris se la ride in tv. La Annunziata lo umilia in diretta

24 ottobre 2020 a

Quando arrivano le immagini dei tremendi scontri di Napoli il sindaco della città Luigi De Magistris è in collegamento con la trasmissione di Rai3 Titolo Quinto. "Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?", gli chiede Lucia Annunziata ma la risposta di De Magistris, con un sorriso sornione, sembra quella di Massimo Troisi in "Non ci resta che piangere" quando un predicatore gli dice 'ricordati che devo morire': "Mo' me lo segno...". Il sindaco di Napoli infatti alla giornalista risponde così: "Eh sì ora vado...".

Video su questo argomento Sprangate ai poliziotti, l'assalto alle volanti. Video choc della guerriglia di Napoli

Calano gelo e imbarazzo. "Posso pure andare ma non è che posso andare in mezzo agli scontri, io in questo momento sarei un attimo più attento a capire cosa sta succedendo..." dice Giggino che naturalmente viene lapidato sul web dagli increduli utenti.

Tra le sassate arrivate quella pesantissima di Selvaggia Lucarelli: "Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti schierati, non va a calmare gli animi, ma è in diretta su Rai 3. La Annunziata: ma non sarebbe meglio se lei andasse lì? Lui: ma ora cosa devo fare?". Selvaggia un'idea ce l'ha: "Per esempio potevi stare in prefettura. In ufficio. A casa. Non a vedere il film sulla tua città in tv".

Per esempio potevi stare in prefettura. In ufficio. A casa. Non a vedere il film sulla tua città in tv. pic.twitter.com/vOheOA99c9 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020

Una scena incredibile, che fa da contraltare alla violenza che imperversava nelle vie di Napoli durante le manifestazioni contro il lockdown annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Che ieri sera se ne stava tranquillo a Salerno, mica nel palazzo della Regione.

