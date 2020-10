Costa troppo. Naufraga lo scudo sulle pensioni

23 ottobre 2020 a

L’aveva annunciato in pompa magna Nunzia Catalfo ma è già naufragato prima di partire lo scudo del governo per salvaguardare le pensioni dalla caduta del Pil con il Covid. Costa troppo e non se ne farà nulla.

Catalfo: 'Smart working potrebbe essere utilizzato meglio'

La ministra del Lavoro aveva voluto l'intervento per frenare l'impatto negativo della recessione sugli assegni ma valutazioni tecniche ipotizzano costi lordi di 2.5-3 miliardi nel 2023. Per il 2021 resterà, invece, la salvaguardia attuale.

