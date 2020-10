La gestione del Covid non funziona. Se ne accorge anche Renzi

23 ottobre 2020 a

«C’è qualcosa che non va nella gestione dell’emergenza. Penso che i problemi della seconda ondata derivino essenzialmente da quattro t: mancano tamponi rapidi, manca tracciabilità seria, mancano trasporti pubblici, dobbiamo avere più terapie intensive». Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.

Governo: Renzi, 'essere solo contro Salvini non basta, serve progetto per futuro'

«Questo è il problema che incide (anche) sulla scuola: se avessimo avuto test rapidi senza mettere in quarantena le classi che attendono i risultati delle Asl, o avessimo coinvolto i bus privati o le forze armate per portare i ragazzi a scuola e decongestionare gli assembramenti sui mezzi, oggi saremmo in ben altra situazione», aggiunge il leader di Italia viva. «Chiederemo conto nelle sedi opportune di queste lacune, ora lavoriamo all’emergenza».

