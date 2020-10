Conte peggio di Renzi. Così lo disintegra Rampelli

22 ottobre 2020 a

Conte è riuscito a fare peggio di Renzi. A parlare è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati. L'esponente di Fratelli d'Italia punta il dito contro le mancanze di Conte e del suo governo che non ha mai coinvolto le opposizoni nella gestione dell'emergenza Covid. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Al contrario di quanto fece Matteo Renzi all'epoca dell'emergenza terrorismo. In quella circostanza, l'allora presidente del Consiglio convocò un tavolo permanente a Palazzo Chigi con i capigruppi di tutti i partiti, oppposizione compresa.

Covid, Rampelli inchioda il governo: "Colpevolizza i giovani e non fa nulla sui trasporti"

"La collaborazione da parte dell`opposizione purtroppo non è stata recepita adeguatamente se non addirittura con telefonate mortificanti fatte pervenire ai leader dei tre partiti dell`opposizione tre minuti prima che si celebrasse la conferenza stampa per raccontare i contenuti di un Dpcm che risulta del tutto incomprensibile. Nessuno si offenderà se per un momento soltanto mi tocca celebrare perfino l`ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che quando ci fu un`emergenza terroristica convocò un tavolo permanente a Palazzo Chigi con i capigruppo di tutte le forze politiche, ovviamente a cominciare dai capigruppo dell`opposizione di Camera e Senato, cosa che non è stata fatta dal capo del governo. E ha avuto tempo 8 mesi per poter convocare in maniera regolare dei tavoli, se veramente avesse voluto cogliere i contributi che l'opposizione ha sempre generosamente continuato a produrre, cosa che continuerà a fare". Lo ha affermato Fabio Rampelli, di Fratelli d`Italia, intervenendo alla Camera dopo l`informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull`ultimo Dpcm. "Quando si parla del capo del governo - ha aggiunto - si parla dell`Italia e quando si dice che il capo del governo ha fallito si dice che sta fallendo l`Italia, quindi noi non siamo affatto soddisfatti di dover fare interventi di questa natura".

