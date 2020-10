Giorgia Meloni: sul covid il governo non ne ha fatta una giusta

22 ottobre 2020 a

a

a

Il governo contro il coronavirus non ne ha fatta una giusta. Ne è convinta Giorgia Meloni. «Dall'inizio di questa vicenda fino ad oggi abbiamo tentato di dare una mano al governo, che non aveva molto chiare le idee, in moltissimi modi ma non siamo mai stati presi in considerazione», ha detto la leader di Fratelli d’Italia, ospite questa sera della trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete4. «Non è vero però che il governo non ha fatto niente: sul tema dei trasporti, per decongestionare i mezzi pubblici, ha previsto 140 milioni di euro per il bonus monopattino, per evitare poi la diffusione del Covid nelle scuole hanno speso centinaia di milioni per i banchi monoposto a rotelle, per tracciare il contagio, in violazione del codice degli appalti, hanno predisposto l’app Immuni che non serve a niente. Insomma, non hanno fatto le cose giuste»,

