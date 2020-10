Dpcm, Giorgia Meloni furiosa contro il governo: "Fa pagare il conto agli italiani, rischiamo il tracollo"

17 ottobre 2020 a

"A quattro giorni dal varo dell’ultimo Dpcm si dice che ne stia per uscire un altro. Nel quale non si escludono chiusure per alcuni settori del commercio. Così rischiamo il tracollo". Giorgia Meloni, subito dopo le indiscrezioni sulle nuove misure contro l'emergenza coronavirus, dichiara guerra al Governo Conte. La leader di Fratelli d'Italia è furiosa contro Giuseppe Conte, Pd e M5s, che rischiano adesso di mandare sul lastrico l'economia italiana.

"Non capisco - scrive sui social - Il Governo ha avuto mesi per prepararsi alla seconda ondata, ma non ha fatto nulla per controllare i contagi provenienti dall’estero, gestire il trasporto pubblico e le scuole, sanificare città e luoghi pubblici". E invece niente, come se nulla fosse: "Ora fa pagare la sua incompetenza a chi lavora e produce con chiusure e provvedimenti a casaccio. Siamo pronti a dare battaglia", promette.

