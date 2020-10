Paolo Berizzi ci ricasca. Palestre e fascismo, il tweet del giornalista fa indignare tutti

20 ottobre 2020 a

a

a

Perché il centrodestra difende l'apertura delle palestre? Semplice, è tra pesi e bilancieri che si annidano i fascisti. A sostenerlo il giornalista de l'Espresso Paolo Berizzi che ha lanciato il curioso sillogismo con un tweet. "Robusta levata di scudi della destra sovranista in difesa del mondo delle palestre - scrive il cronista tirando in ballo il Ventennio - 'Quando si è forti si è cari agli amici e si è temuti dai nemici' (26 marzo 1939, Foro Mussolini, discorso per la celebrazione del ventennale del fascismo)".

Robusta levata di scudi della destra sovranista in difesa del mondo delle #palestre.

"Quando si è forti si è cari agli amici e si è temuti dai nemici" (26 marzo 1939, Foro Mussolini, discorso per la celebrazione del ventennale del fascismo)#Dpcm #conferenzaconte #COVID19 — Paolo Berizzi (@PBerizzi) October 19, 2020

L'uscita social ha provocato l'indignazione di molti utenti. Accomunare la forma fisica e la cura del corpo a una parte politica, dipingendo le palestre come pericolosi luoghi di incubazione dell'estremismo, è una generalizzazione che fa balzare sulle tastiere numerosi utenti del web. "Questo tweet, sinceramente, non fa onore a nessuno, né a lei, né all’antifascismo. Sa che spesso amo dialogare con lei, quindi credo di potermelo permettere: è proprio caduto in basso...", scrive un utente che dal tono non sembra proprio un sovranista, tutt'altro.

Il vero razzista è lui. Così Storace affonda Paolo Berizzi

Risponde per le rime a Berizzi anche Maria Giovanna Maglie, giornalista e saggista. "Ragazzi, questo è imperdibile. Vai in palestra, sogni di andarci prima o poi così cala la pancia, si placa la rabbia e magari certi str***i non ti viene voglia di schiaffeggiarli? Peggio, ci lavori, magari tieni pure famiglia? #Fassista!".

Il nubifragio di Verona? Karma contro i razzisti. Il tweet del giornalista fa indignare tutti

Berizzi, che da più di un anno vive sotto scorta dopo le sue inchieste sui neofascisti, non è nuovo a sparate di questo tipo. Memorabile quella dopo il tremendo nubifragio di Verona dedicato proprio ai veronesi. "I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma" aveva scritto prima di una retromarcia, in realtà molto poco convinta, dopo l'ondata di indignazione bipartisan provocata dal suo post.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.