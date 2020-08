Il nubifragio di Verona? Karma contro i razzisti. Il tweet choc del giornalista Paolo Berizzi fa indignare tutti

24 agosto 2020 a

Il nubifragio che ha colpito Verona? Frutto del karma che finalmente ha punito chi fomenta odio e razzismo. A sostenerlo in un tweet che ha scatenato le proteste di tantissimi veneti e non solo è Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, noto soprattutto per le sue inchieste sul neofascismo.

Il post ha la forma della finta solidarietà: "Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma", scrive Berizzi che da un anno vive sotto scorta dopo l eminacce subite per le inchieste sull'estrema destra. Come a dire: è colpa di una parte politica se a Verona le strade sono diventate fiumi di acqua e grandine come documentato dai video che stanno facendo il girodei social da ieri pomeriggio. L'equazione (presunto) odio uguale punizione divina fa indignare tutti, anche quelli di sinistra. "Una vaccata peggiore non la potevi scrivere te lo dico da convinta elettrice di sinistra. Ti dovresti profondamente vergognare. Solidarietà ai cittadini veronesi", scrive un'utente.

"Che dolore sentirmi apostrofata così, io che sono tutt’altro! Fare di tutta l’erba un fascio e comunque, indice di grande superficialità. Mi sento ferita"; "Questo è proprio un brutto tweet. E non c’entrano parti politiche, è brutto comunque. Spero che ci rifletterà"; "Anche insultando tradisce notevoli limiti intellettuali. Il karma poi, glielo devo dire, è roba da dodicenni scemi di tv", sono alcuni dei messaggi piovuti sul profilo Twitter del giornalista e scrittore.

"Lei è di uno squallore impressionante la sua finta solidarietà fa venire il voltastomaco, solo per dare dei nazifascisti e razzisti ha persone che hanno subito una catastrofe naturale allora anche i terremotati del centro Italia che voi compagni avete lasciato soli sono razzisti", scrive un utente sottolineando la debolezza del Berizzi-pensiero.