Alle Politiche andiamo da soli. Di Battista fa il duro

Massimo due legislature per consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati M5S; «collocazione autonoma» del M5S rispetto a destra e sinistra; rafforzamento della piattaforma Rousseau. Sono solo alcuni dei punti dell’agenda 2020-2030 lanciata su Facebook da Alessandro Di Battista in vista degli Stati Generali 5 Stelle.

Nella parte della sua proposta dedicata al «rafforzamento del Movimento 5 Stelle», l’ex deputato romano chiede il rispetto del limite dei due mandati «per consiglieri regionali, parlamentari nazionali ed euro parlamentari: chi ha compiuto due mandati (anche non interi)», scrive, «avrà la possibilità di candidarsi, una sola volta, nei comuni di appartenenza». E ancora: «Le nomine ministeriali degli esponenti del Movimento 5 Stelle siano - così come è stato fatto per i programmi - coordinate dal Movimento al fine di garantire la massima trasparenza e meritocrazia».

