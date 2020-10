Il sesso ai tempi del coronavirus, così Chiara Ferragni stupisce tutti

Giada Oricchio 19 ottobre 2020 a

a

a

Like divertito di Chiara Ferragni a un post di Trash Italiano: "Serve tutorial". Il sito di gif e meme ha pubblicato su Instagram uno screen su come fare sesso ai tempi del Coronavirus. Le linee guida della sessuologa Roberta Rossi stabiliscono: attenzione all'igiene personale e del luogo, ambiente il più possibile ampio e ventilato, contatti il meno possibile ravvicinati e purtroppo ma necessario indossare mascherina. Lo stesso Trash Italiano ha commentato: "Non ho capito come fare" e Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale da oltre 21 milioni di follower, ha trovato la battuta giusta: "Qua serve subito un tutorial".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.