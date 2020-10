Dpcm, la solita spocchia di Conte con Salvini e Giorgia Meloni

18 ottobre 2020 a

Il problema di Giuseppe Conte è che proprio non ce la fa ad essere un po’ più educato, nonostante i modi apparenti. Proclama volontà di collaborazione, ma chiama i leader del centrodestra per illustrare loro i contenuti del dpcm appena tre minuti della sua comparsata televisiva in mascherina.

La solita sceneggiata del dialogo inesistente. Lo hanno fatto notare sia Matteo Salvini e Giorgia Meloni sulle rispettive pagine facebook. Scrive il capo della Lega: “Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di #Conte di 60 secondi stasera alle 21.31 prima di andare in diretta tivù. Non è questo il mio concetto di “collaborazione”.

Idem dalla presidente di Fratelli d’Italia: “Dopo mesi persi a occuparsi di amenità come i banchi a rotelle e i monopattini, ora il governo arranca nell'affrontare la seconda ondata. All'incompetenza si aggiunge la spocchia di voler fare da solo, rifiutando ogni collaborazione. Le telefonate a tre minuti dalle conferenze stampa non significano collaborare”. Ma Conte intende andare avanti sempre così?



