Coronavirus, l'ex capo di gabinetto di Luigi Di Maio attacca a testa bassa il governo: "Giù le mani dallo sport"

"Giù le mani dallo sport". Mentre il conto alla rovescia per il nuovo Dpcm è scattato piove una scarica di polemiche contro il governo che si sarebbe fatto cogliere impreparato dalla seconda ondata di coronavirus. L'ultimo in ordine di tempo è l'attacco dell'ex capo di gabinetto di Luigi Di Maio, Vito Cozzoli, il manager voluto dal ministro nel precedente esecutivo targato Conte.

Cozzoli a poche ore dal nuovo Dpcm che paventa la chiusura delle palestre attacca a testa bassa il Governo: “Lo sport - dice - è salute perché in questo momento svolge un ruolo di prevenzione e di protezione sociale per il paese. Le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano l’ossatura sociale dei nostri territori come le piccole e medie imprese costituiscono il tessuto connettivo industriale. Va quindi preservato il ruolo sociale che lo sport garantisce per combattere la pandemia”.

