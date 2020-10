Jole Santelli, l'ultimo post contro i grillini sull'ordinanza mascherine: la Calabria ha anticipato le decisioni

15 ottobre 2020 a

"Ma tutti i grillini che mi hanno attaccato per ordinanza mascherine all’aperto.... ora che lo ha deciso il loro governo su tutto il territorio nazionale che hanno da dire? Semplicemente che come altre volte la Calabria ha anticipato le decisioni. Campania, poi Calabria, poi Sicilia.... ora tutta Italia". L'ultimo post della presidente della Regione Jole Santelli, malata da tempo e scomparsa all'improvviso era contro il Movimento Cinque Stelle che l'aveva criticata per l'ordinanza emanata in Calabria sull'obbligo mascherine all'aperto. Qualche giorno più tardi però gli stessi grillini avrebbero dovuto ricredersi: anche il governo infatti avrebbe poi reso l'uso dei dispositivi di sicurezza obbligatorio anche all'aperto. "Semplicemente che come altre volte la Calabria ha anticipato le decisioni. Campania, poi Calabria, poi Sicilia.... ora tutta Italia" scriveva la Santelli. La notizia della morte della Santelli, che ha lavorato fino all'ultimo giorno, ha gettato nello sconforto, in modo trasversale, tutto il Parlamento.

