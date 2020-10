È morta Jole Santelli, governatrice della Calabria

15 ottobre 2020 a

a

a

È morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Aveva 51 anni e lottava da tempo contro un cancro. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Si trovava nella sua casa di Cosenza quando ha perso la vita. «La governatrice della Calabria Jole Santelli è morta questa notte - dichiara il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto - Sono addolorato, eravamo amici da una vita. Iole

Santelli è stata il mio vicesindaco, mi è stata sempre vicina, una donna di una forza incredibile, non ho parole». «Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa improvvisa del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Ci lascia un'amica, una donna coraggiosa, un politico fiero e orgoglioso delle sue idee, che ha combattuto tutta la vita per la sua terra e per offrire una occasione di riscatto alla Calabria. Da parte mia e di tutta Fratelli d’Italia voglio esprimere il più profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. A Dio Jole, ci mancherai». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. E prende la parola anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. «Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli - scrive su Twitter - una donna che ha dimostrato di essere una grande combattente. Le mie condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici e ai suoi colleghi di Forza Italia».

Video su questo argomento Statale Jonica, Salini (Webuild): "Costruire cambia il futuro delle persone" Agenzia Vista

«Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa - così il segretario leghista Matteo Salvini - La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole». Cordoglio anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. «Profondo dolore e cordoglio per la drammatica scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli - ha detto Lollobrigida - Una donna generosa, una collega di grande valore da sempre stimata da tutti e una amministratrice profondamente legata alla propria terra. Ha lottato come una leonessa senza tirarsi indietro e senza risparmiarsi avendo come unico obiettivo il bene e l’interesse della propria comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza e il commosso abbraccio mio e dei deputati di Fratelli d’Italia».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.