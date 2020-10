La maggioranza vota contro il Mes. Borghi: "Pietra tombale, la Camera respinge"

13 ottobre 2020 a

La risoluzione di Forza Italia, a prima firma Renato Brunetta e sottoscritta anche da Maurizio Lupi (NcI), che sosteneva l’attivazione dei fondi del Mes, è stata bocciata con la maggioranza che non è caduta nel tranello degli azzurri. Solo Italia Viva non ha partecipato al voto, con le defezioni di 3 deputati che invece hanno sostenuto il documento azzurro (Camillo D’Alessandro, Cosimo Maria Ferri e Giacomo Portas). Astenuti Luciano Pizzetti del Pd e Lisa Noja di Iv. È quanto si evince dai tabulati di fine seduta. «Il Parlamento ha detto un no definitivo al

Mes, non se ne parli più», ha detto Claudio Borghi della Lega.

