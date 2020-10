Paragone ridicolizza le mascherine di Fca: "Buone come giarrettiere". E la Taverna si infuria

13 ottobre 2020 a

a

a

"Le mascherine made in Fca pagate dagli italiani, i finti soldi del Recovery Fund,i ricchi sempre più ricchi e i lavoratori sempre più sfruttati. Istantanea di un Paese che affonda con la complice incapacità e malafede del governo Conte". Il senatore Gianluigi Paragone del gruppo Misto è implacabile nel suo intervento nell'Aula di Palazzo Madama.

A partire dalle mascherine prodotte da Fca, che paragona alla "Fiat Duna, buone forse solo per spolverare o da utilizzare come giarrettiere. Quando Paragone prende la mascherina e fa finta di indossare la mascherina come mutanda, la senatrice Paola Taverna, in veste di presidente di turno dell'Aula, gli intima: "Senatore Paragone, la prego di mantenere un contegno".

