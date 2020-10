Vogliono vietare anche le feste private. La minaccia di Speranza

11 ottobre 2020 a

«Proveremo a incidere su aspetti della vita delle persone che non sono essenziali. Abbiamo investito sulle scuole, che riteniamo essenziali, e teniamo i ragazzi in sicurezza all’interno delle scuole, ma non all’esterno. Ecco perché tra le misure ho proposto che vengano vietate le feste private». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della trasmissione di Raitre «Che tempo che fa», anticipando le misure contenute nel prossimo Dpcm.

Covid, Speranza “Il tempismo potrebbe evitarci misure più drastiche”

«Ovviamente aumenteremo i controlli, ma mi fido molto dei genitori e delle persone. Sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone seguirà il divieto, così come avvenuto nei mesi più difficili», ha precisato Speranza.

