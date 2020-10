Arcuri le compra ma non sa indossare le mascherine

09 ottobre 2020 a

Domenico Arcuri lo abbiamo visto in tutte le salse. Al tavolo di tutti i maggiori esperti Covid. Ma evidentemente non ha ancora capito come si indossano le mascherine. Il commissario straordinario all'emergenza Covid la mascherina ce l'ha...sotto il naso.

Colui che in Italia acquista le mascherine non le sa mettere. Sembra una barzelletta ma non lo è. #RadioSavana pic.twitter.com/DJX1EWyZjZ — RadioSavana (@RadioSavana) October 9, 2020

Come si vede bene dal video postato su Twitter, Arcuri ha la mascherina che gli copre la bocca ma non il naso. Come dicono gli esperti: portarla così è praticamente inutile. I droplets, infatti, possono tranquillamente fuoriuscire dal naso e contagiare così chi ci sta intorno. Commissario, non ci siamo proprio.

