Conte inflessibile: "Senza mascherina all'aperto solo isolati in campagna o in montagna"

"La mascherina va messa sempre all'aperto, unica eccezione quando ci si trova in condizioni di isolamento". Giuseppe Conte è categorico, guai a trasgredire. Il nuovo decreto è necessario, secondo il premier, per evitare altre chiusure dei locali. "Non vogliamo tornare ad un altro lockdwn. Di fronte a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio spiega quale sia la ratio che ha portato il governo a questa stretta, insieme alla proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio. Conte fornisce alcuni esempi, le uniche eccezioni alla mascherina si possono verificare quando "qualcuno si trova da solo in campagna o in montagna". E aggiunge: "non potrà essere che qualcuno si trova in strada, anche da solo, e si alza o abbassa la mascherina, questo non sarà possibile"

