L'ex sito grillino cambia tutto. Clamoroso su internet

07 ottobre 2020 a

Clamoroso sul web. Basta collegarsi al sito "www.roma5stelle.com" per rendersi conto che l'ex sito grillino è finito in mano a qualcun altro. A una prima occhiata non si capisce nulla (a meno che non siate esperti studiosi di lingue orientali). Ma è sufficiente ottenere la traduzione per rendersi conto cosa si nasconde dietro quegli ideogrammi: la vendita di prodotti contro i cattivi odori.

Il web ci ha abituato a tutto e il contrario di tutto. Ma questa volta la sorpresa è davvero infinita. Lo spot allo spray contro i cattivi odori non ha prezzo. Chissà cosa ne pensano in casa Cinque Stelle...

