Scissione 5Stelle, Roberto Fico a Dibba e Casaleggio: mai abbandonato la nave

Il Movimento 5 stelle è a un passo dall'esplosione e Roberto Fico, presidente della Camera e punto di riferimento della sinistra grillina, fa il pompiere. L'alleanza con il Pd non è "la morte nera", assicura in un'intervista a Repubblica. "Qualcuno dimentica che gli iscritti al M5S hanno votato l'alleanza di governo con il Pd e, adesso, le intese locali", dice Fico. Ma all'orizzonte c'è la possibile scissione il figlio del fondatore, Davide Casaleggio, e Alessandro Di Battista che minacciano di andarsene portandosi dietro pezzi di Movimento. "Si è spesso parlato di scissione, ma finora - semplicemente - alcune persone, per i più disparati motivi, sono andate via. Quando dal palco di Palermo parlavo di cose che non funzionavano, il leaderismo, la prevalenza della comunicazione sulla sostanza, dicevo la mia, ma non ho mai abbandonato la nave. Ho sempre lavorato perché le cose potessero migliorare, in senso costruttivo. Spero che oggi, da parte di chi critica alcuni processi, ci sia lo stesso atteggiamento", dice di Battista che trova "assurdo" che con Casaleggio possa finire in tribunale. "Negli anni ho sempre cercato una composizione, non vedo perché non si debba tentare anche stavolta".

"La maggioranza e il governo devono andare avanti perché abbiamo da gestire il Recovery fund, fondato su progetti ispirati alle cose per cui il Movimento si è sempre battuto . conclude - Sarebbe una pazzia vanificare quest' opportunità. Poi c'è la vita interna del Movimento che va dibattuta, sviluppata, ma alla fine si trova una sintesi e si va avanti". Intanto gli Stati generali grillini andranno in scena il 7 e l'8 novembre, In pratica un congresso, o meglio una resa dei conti tra le anime del Movimento 5 Stelle.

