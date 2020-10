Psicodramma grillino. Il più vicino a Di Battista a un passo dall'addio

04 ottobre 2020 a

Nello psicodramma grillino non mancano i colpi di scena. Nella guerra tra correnti che si sta scatenando in attesa degli stati generali del Movimento 5 Stelle la truppa di Alessandro Di Battista, a capo dei "duri e puri" pentastellati, perde pedine pesanti. Ignazio Corrao, eurodeputato ed esponente M5s più vicino a Dibba è infatti a un passo dall’addio. I suoi ultimi tweet non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Prima ha postato le sue dichiarazioni all'Adnokronos in cui accusava: siamo diventati i dinosauri che combattevamo. Poi, rispondendo a Elena Fattori, senatrice fuoriuscita dai 5Stelle, ha precisato: "Per lungo tempo, compreso quello di cui parli, ho creduto si potessero migliorare e cambiare le cose da dentro. Ci ho provato e ci sto ancora provando ancora con le ultime richieste di azzerare e ripartire. Evidentemente tu avevi capito prima che non c’era alcuna possibilità...".

Non lo siamo ancora ma la strada intrapresa è quella. Se non si cambia tutto e subito... https://t.co/qdz8Hix3TT — Ignazio Corrao (@ignaziocorrao) October 3, 2020

Intanto si abbatte sul Movimento il post di Davide Casaleggio che minaccia di togliere il proprio supporto. "Il Movimento 5 stelle è nato proprio con alcune promesse agli iscritti e agli elettori che io non ho dimenticato e non posso sconfessare. La prima di queste è che non saremmo mai diventati partito, non solo come struttura, ma soprattutto come mentalità", scrive il figlio del co-fondatore. La doppia esperienza di governo ha affossato definitivamente la creatura di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo.

Casaleggio lancia bomba: bordate a Di Maio, Grillo e ai poltronisti. M5s allo scontro finale

