Giorgia Meloni, sondaggio clamoroso: così Fratelli d'Italia sorpassa i 5stelle

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non si fermano più. Dopo il successo alle Regionali l'ennesimo boom nei sondaggi che vedono FdI superare finalmente il Movimento 5 Stelle, uscito con le ossa rotte dalle elezioni amministrative. A dare i numeri del sorpasso è Corrado Formigli che nel corso di PiazzaPulita ha presentato i risultati di un sondaggio Index realizzato per la trasmissione di La7.

Secondo la rilevazione sulle preferenze di voto Fratelli d’Italia è scelta dal 16,2 del campione contro il 16% dei grillini. Un risultato clamoroso che vede il partito della Meloni diventare la terza forza politica in Italia dopo la Lega di Matteo Salvini (24%) e il Pd di Nicola Zingaretti (20,5%).

Meloni inarrestabile, la nuova sfida: nominata leader dei conservatori europei

Forza Italia perde ancora rispetto alle intenzioni di voto delle Amministrative e va al 6,1 per cento. Galleggiano sul tre per cento Sinistra (3,5), Azione (3,1) e Italia Viva (3).

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, secondo il sondaggio Index in cima alla graduatoria c’è sempre Giuseppe Conte con il 42 per cento, seguito da Giorgia Meloni (35) e da Matteo Salvini (29).

Dal sondaggio emergono inoltre interessanti indicatori sull'operato del governo e sulla fiducia dell'opinione pubblica su quello che faranno Conte e i ministri. Il 50,9% ha dichiarato di avere poca o nulla fiducia in un buon utilizzo dei fondi europei per la crisi Covid.

