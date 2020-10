Vanessa Incontrada nuda, Giorgia Meloni elogia la copertina: più forte di ogni stereotipo

Sullo stesso argomento: Vanessa Incontrada nuda in copertina. La foto senza veli diventa virale

Nella vita la perfezione non esiste. Anche Giorgia Meloni elogia Vanessa Incontrada dopo la scelta di mostrarsi senza veli: "Bellissima, vorrebbero imporci pure i canoni di bellezza, ma la realtà è sempre più forte di ogni stereotipo" commenta la leader di Fratelli d’Italia di fornte alla copertina di Vanity Fair, diffusa nella giornata di ieri, in cui l’attrice e showgirl si mostra completamente nuda, lanciando un messaggio di benessere nei confronti del proprio corpo, di lotta ai pregiudizi, al bodyshaming e a tutte le forme di haters online. La Incontrada torna in prima linea nella promozione di un nuovo concetto di bellezza contro gli odiatori del web e riceve solo applausi.

