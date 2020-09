Sui migranti Giorgia Meloni difende Matteo Salvini: sarò a Catania per il processo

29 settembre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni al fianco di Matteo Salvini a Catania per il processo sulla Gregoretti. Inizierà sabato prossimo 3 ottobre il processo contro il leader della Lega imputato di sequestro di persona e abuso di ufficio col rischio di una condanna fino a 15 anni di reclusione. "Come ricorderanno in molti - scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli.it - i fatti risalgono al luglio del 2019. Quando ancora era in sella il governo giallo verde. E Salvini ricopriva la carica di Ministro dell’Interno. In quella caldissima estate, la posizione del Viminale era chiara. L’Italia non fa sbarcare nessuno, se gli altri Stati europei non si prendono una quota dei migranti. E la nave della Guardia Costiera con il suo carico umano rimase all’ancora nel porto Nato di Augusta. Fino al 31 luglio, quando la situazione si sblocco’. Per questo Salvini verrà processato. Per quei cinque giorni nei quali secondo l’accusa avrebbe sequestrato in mare quelle persone".

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si schiera al fianco di Matteo Salvini e fa sapere che si recherà a Catania sabato mattina. "Sabato mattina sarò a Catania insieme ad una delegazione di Fratelli d’Italia. Per manifestare solidarietà a Matteo Salvini e difendere un principio sacrosanto", ha twittato la Meloni. "Un Ministro non può essere processato per aver difeso la legge e i confini italiani dall’immigrazione illegale". "Un messaggio che è in linea con la posizione sempre espressa da Fratelli d’Italia - scrive Marchi - In Giunta per le autorizzazioni a procedere così come nel voto al Senato. Coerenza politica quindi, ma anche qualcosa in più. Un bel gesto umano della Meloni nei confronti dell’altro leader sovranista sotto attacco. Contro tutti i gufi che li vorrebbero litigiosi e divisi. Invece che uniti e vincenti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.