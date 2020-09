Altro che super manager, cacciate Tridico. Faraone lo disintegra così

28 settembre 2020 a

La polemica sul caso Tridico non finisce. Adesso è la volta del renziano Davide Faraone. Il senatore di Italia Viva chiede che il presidente dell'Inps sia cacciato.

«Tridico va cacciato perché non è all’altezza: qui non siamo di fronte a un super manager, ma a un fallimento. In questi mesi difficili l’Inps è stato il luogo del caos quando doveva essere il luogo della sicurezza, il disastro sulla cassa integrazione è emblematico. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, al Tg4.

