Tridico e lo stipendio raddoppiato, Maurizio Gasparri molla lo schiaffone ai Cinque Stelle: ecco la morale grillina

"Urlavano onestà onestà e poi si aumentano in maniera considerevole lo stipendio. Questa è la morale grillina". Anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri attacca il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. E' scoppiato un vero e proprio caso sul compenso raddoppiato del capo dell'ente previdenziale ancora in ritardo con il pagamento delle cig. "Tridico, presidente dell'Inps, la cui gestione critichiamo da mesi e mesi per i suoi risultati disastrosi, si è più che raddoppiato lo stipendio con tanto di arretrati - denuncia Gasparri - Una decisione incredibile che viene criticata anche da organismi Interni dell’INPS. Tridico un uomo di punta del grillismo. Un eroe di un movimento che sta creando solo disastri. Invece di preoccuparsi della puntuale erogazione della cassa integrazione, ancora ieri organi interni dell'Inps rilevavano che centinaia di migliaia di persone sono ancora in attesa, Tridico ha più che raddoppiato i suoi compensi. Questa è la morale grillina. Tagli per gli altri benefici per se stessi. È la stessa logica con cui Di Maio spende cifre gigantesche per i suoi apparati, la stessa logica che li vede litigare in quel movimento per i soldi da dare o non dare a Casaleggio. Una storia vergognosa. Tridico andava cacciato per i suoi pessimi risultati, ora va contrastato ulteriormente per la sua condotta ipocrita come quella di tutti i grillini. Che hanno da dire i moralisti ‘un tanto al chilo’ che urlano di qua e di là invocano tagli dappertutto e vedono i loro protetti prima nominati con lottizzazioni e poi beneficiati da giganteschi aumenti di stipendio?”.

Tridico si raddoppia lo stipendio. La cifra senza precedenti. Bufera sull'Inps

