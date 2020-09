Caso Inps, Matteo Salvini disintegra il presidente Tridico per lo stipendio: "Paga la cig, poi chiedi scusa e dimettiti"

26 settembre 2020 a

"Inps, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta". Il leader della Lega Matteo Salvini disintegra il presidente dell'Inps Pasquale Tridico sul caso stipendio. La denuncia del segretario del Carroccio compare sui social, allegata una foto del presidente "furbetto".

Al capo dell'Ente Previdenziale, secondo quanto riporta Repubblica, è stato raddoppiato lo stipendio annuale da 62mila a 150mila euro, con decreto firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in estate ("sperando che nessuno se ne accorgesse", sottolinea il quotidiano). Il provvedimento inoltre ha valore retroattivo a partire dal giorno del suo insediamento. "Invece di aumentarsi lo stipendio - scrive su Facebook Salvini che da mesi ha intrapreso una campagna per cacciarlo - prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da tempo, poi chieda scusa e si dimetta". Insomma con lo scandalo stipendio a quello della cig mai erogata, (manca ancora a 500mila lavoratori) passando per i furbetti del reddito di cittadinanza e del bonus da 600 euro, niente sembra più tollerabile.

