Da Tridico a triplico, Giorgia Meloni definitiva sull'Inps. E Conte che fa?

"Da Tridico a triplico". Giorgia Meloni seppellisce così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, travolto dallo scandalo dell'aumento di stipendio che si è auto-assegnato con l'avallo del governo. "Quando scopri che al presidente dell'Inps Tridico, tanto caro al M5S, è stato quasi triplicato lo stipendio capisci che siamo in una Italia a due velocità: quella degli amici dei grillini che prendono stipendi spropositati nonostante i risultati scadenti e quella dei cittadini comuni che non hanno amici nei Palazzi e aspettano ancora la cassa integrazione", scrive la leader di Fratelli d'Italia in un post pubblicato su Facebook. .

"Messo dai grillini, poi non pagano le pensioni". Sgarbi fa a pezzi Tridico e i Cinque Stelle

La vicenda fa emergere la vera pasta di cui sono fatti quelli che a parole combattevano sprechi e privilegi. "Sono bastati due anni al potere per svelare la vera natura dei nemici della casta. Fossi il presidente del consiglio chiederei le dimissioni del presidente Inps. Cosa intende fare, invece, Giuseppe Conte?", chiede la Meloni.

Il premier intando cade dalle nuvole, dice non essere stato informato e chiede tempo. "Non posso prendere un impegno rispetto a una questione di cui ho chiesto un approfondimento. Sono una persona abituata a parlare molto seriamente. Fatemi fare una verifica, alla fine parlerò", ha detto in collegamento con il festival dell’Economia di Trieste. "Non ero personalmente informato di questa vicenda", dice ancora. Mentre un suo ministro, Nunzia Catalfo, avallava l'aumento di stipendio con il benestare del Tesoro.

