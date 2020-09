Mattarella difende l'orgoglio italiano: "Boris Johnson? In Italia amiamo la libertà e la serietà"

24 settembre 2020 a

a

a

Il presidente Sergio Mattarella, seppur con linguaggio istituzionale, rispedisce al mittente le frasi del premier britannico Boris Johnson. "Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà", è la risposta che il capo dello Stato, secondo quanto riferito da un partecipante alla cerimonia per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga, ha dato a chi gli chiedeva un commento sulla vicenda. Martedì, parlando alla Camera dei Comuni, Boris Johnson aveva affermato che gli inglesi, a differenza di italiani e tedeschi, amano la libertà e per questo hanno avuto più contagi di Covid. "È difficile costringere il nostro popolo a obbedire in modo uniforme a delle linee guida”, aveva detto riguardo l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Oggi la risposta indiretta di Mattarella.

Video su questo argomento Ora Briatore se la prende con Boris Johnson: vuole spostare Natale a febbraio!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.