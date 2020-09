Oliviero Toscani su di giri, così insulta la Ceccardi e le donne. Bordate a Del Debbio e Briatore

22 settembre 2020 a

Lo scampato pericolo alle regionali manda su di giri Oliviero Toscani. Il fotografo di sinistra che l'ha giurata a Matteo Salvini è intervenuto ieri sera a La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani su Radio 24, sparando alzo zero su tutti. Nel mirino dell'ex pupillo dei Benetton naturalmente la leghista Susanna Ceccardi, sconfitta in Toscana: "Era una barbara, dalla Toscana è venuto un segnale fantastico (...). La Toscana è un posto civile e dove c’è civiltà la Lega non va, mentre dove c’è barbarie funziona”, ha detto Toscani.

“Luca Zaia deve ringraziare me se è stato eletto la prima volta. Ha difeso i veneti quando ho detto che erano ubriaconi”, ha detto sul Veneto. E gli chiedono: ma sono ubriaconi quelli che votano per Zaia?. “Forse un po' sì. Prima o poi cambierà anche lì, anche in Veneto arriverà la civiltà”, replica.

Toscani va poi all'assalto dei giornalisti Mediaset Paolo Del Debbio e Mario Giordano: "Del Debbio mi sta proprio sui cogl..., una vergogna per il giornalismo come Giordano, sono come l’avanspettacolo. La politica è una cosa seria, questi sono dei prezzolati ridicoli. Non sono giornalisti, sono messi lì per fare audience per gli stupidi che trattano la politica in questo modo. Quando vai da loro più dici cose giuste più passi per stupido. Sono prezzolati dell'audience televisivo", è l'attacco di Toscana che vomita insulti a ripetizione, anche contro Flavio Briatore. Al Billionaire ci sono "fig... da palestra ed è pieno di donne taccate” e “Il cervello delle donne è inversamente proporzionale alla lunghezza dei loro tacchi. Tu guardi tacchi, più alti sono e più bassa è la quantità del cervello. E’ la misura perfetta. Uno più ha tatuaggi e meno ha cervello. Uno più è tatuato più è rincoglionito. Siccome non riesce a riconoscersi nella folla, allora ha bisogno di tatuarsi, e dire: ah cazzo questo sono io. Mentre la donna più è rifatta, più è cogl...", conclude Toscani.

