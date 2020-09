Annalisa Chirico insultata sulla pagina dei grillini: "Ora parte la denuncia"

18 settembre 2020 a

I soliti leoni da tastiera, squallidi commenti su una donna, stavolta la vittima è Annalisa Chirico, presa d'assalto dai fan del Movimento 5 Stelle. La giornalista e scrittrice con un video su Facebook mostra i commenti sessisti comparsi su una pagina che sostiene i politici del M5S e annuncia la querela.

"Con gli imbecilli - scrive la Chirico - non bisogna essere pazienti. Con gli intolleranti non bisogna essere tolleranti. In Rete valgono le stesse regole della vita offline: chi diffama va condannato. Ledere la reputazione di una persona è reato. Perciò oggi ho firmato la querela nei confronti di un gruppo Facebook di area grillina (guardate le facce di Di Maio e Dibba in evidenza!) e dei suoi utenti che mi hanno scagliato contro epiteti irripetibili. Ci vedremo in tribunale!"

