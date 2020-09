Salvini: "Al referendum voto sì, non sono un Renzi qualunque"

18 settembre 2020 a

«Abbiamo mantenuto le nostre promesse. Abbiamo votato quattro volte il taglio dei parlamentari e continuerò a farlo. Non sono un Renzi qualunque che cambia idea e invito tutti ad andare a votare». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg La7.

«Domenica si vota per le regioni. Poi se mi chiede dell’Azzolina...». Salvini ribadisce che anche la Toscana è contendibile. Per Salvini «sarà un voto molto concreto sulla sanità, sulla tassa rifiuti. L’ideologia lascia lo spazio alla concretezza. La Regione si occupa di infrastrutture, ospedali, non c’entra nulla con il governo. Fino a due mesi fa la Toscana non era in discussione, il fatto che le piazze oggi fossero piene vuol dire che la partita è aperta. Io invito ad andare a votare perché dopo mesi di distanza, anche il diritto di voto è un segnale di speranza».

Sulla ministra Azzolina Salvini aggiunge: «A bassa voce nei corridoi gli stessi parlamentari del Pd dicono che non ne possono più. Studenti e insegnanti non si meritano l’approssimazione dell’Azzolina style».

