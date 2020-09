Gene Gnocchi racconta il primo giorno di scuola e la Meloni si piega in due dalle risate

14 settembre 2020 a

Era tempo che non provocava risate così di gusto. Lunedì sera a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, era ospite d'onore la leader di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni. E in apertura era previsto il nuovo sketch di Gene Gnocchi. Che è partito dalla biografia della Meloni, ma non ha trovato la battuta giusta. Però poi ha raccontato da padre il suo primo giorno di scuola, e a quel punto la Meloni si è piegata in due dalle risate come raramente si è visto e come dimostra la sequenza che qui pubblichiamo. Per capirlo bisogna rivedersi la trasmissione, ma il succo è questo: Gene ha preparato la figlia di sette anni al primo giorno di scuola, dicendole di stare attenta al distanziamento e ammonendola di non togliersi mai la mascherina che per precauzione le aveva preso un po' abbondante, in grado di coprire il volto a mo' di burqa. E' stato lo stesso Gnocchi ad andare a prendere la piccola a scuola e lei diligentemente non ha mai tolto la mascherona. Ma arrivato a casa il comico dice di avere scoperto che non era la figlia sua: “Ho passato la giornata al telefono con altri genitori che si erano presi la figlia sbagliata e abbiamo ricomposto le famiglie solo questa sera a tarda ora".

