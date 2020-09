La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani?

14 settembre 2020 a

Giorgia Meloni provoca i Ferragnez e chiede loro perché non fanno una campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani. La leader di Fratelli d'Italia avanza la sua proposta dalle colonne de La Verità. Rispondendo a una domanda sui palestrati che hanno ucciso Willy, la Meloni risponde: "Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci milioni. Di chi ci ha spiegato che in Italia il problema della droga non esiste. Di chi come valore massimo propone l'obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1.000 euro". A questo punto, incalzata da Alessandro Rico, aggiunge: "Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani".

La provocazione di Giorgia Meloni arriva all'indomani della polemica sui post pubblicati dalla blogger Michela Grasso poi rilanciati proprio dalla Ferragni. Per capire cosa è successo bisogna andare indietro di qualche giorno. A quando la Grasso ha scritto un post su Instagram sull'omicidio di Willy Monteiro, il ragazzo barbaramente ucciso a Colleferro. Nel post la blogger parlava delle radici culturali fasciste che - secondo lei - sarebbero state dietro l'omicidio di Willy. Una riflessione subito condivisa da Chiara Ferragni. L'appoggio dell'influencer moglie di Fedez ha fatto sì che i follower della Grassi siano schizzati da 20mila a 70mila in due giorni. A quel punto la Grasso ha chiesto al social network di poter ottenere la "certificazione" delle spunte blu. Poco dopo le è arrivato un link, che in apparenza sembrava di Instagram, e veniva invitata a cliccarlo per poter autenticare la sua identità. Solo dopo ha scoperto che si trattava di una trappola. E l'account è stato chiuso.

