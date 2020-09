Arcuri svela altri furbetti dei banchi. Ma i nomi se li tiene per sé

14 settembre 2020 a

a

a

Dopo il caso Nexus arriva la nuova rivelazione di Domenico Arcuri. In un'intervista a Repubblica, il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus svela che è saltato fuori un altro caso che ha cercato di tirare la fregatura sui banchi. I nomi? Se li tiene per sè. Dice che li farà entro 30 giorni dalla sottoscrizione di tutti i contratti.

Fase 3: Arcuri, 'finora 500mila test sierologici su personale scuola, si va avanti'

Quindi i contratti li hanno firmati solo ora, perché altrimenti i 30 giorni dall'assegnazione della gara sarebbero ampiamente passati!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.