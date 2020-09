Dritto e Rovescio, così Paolo Del Debbio massacra Beppe Grillo: poveraccio senza co***oni

10 settembre 2020 a

Paolo Del Debbio ne dice quattro a Beppe Grillo durante la puntata di Dritto e Rovescio di questa sera, giovedì 10 settembre, su Rete 4. Il casus belli è l'aggressione, denunciata e ripresa da un giornalista della trasmissione, da parte del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. Del Debbio si rivolge direttamente a Beppe Grillo: "Mi tocca intervenire, l'ho fatto solo una volta su accuse di fascismo ma l'ambiente è quello", dice il conduttore che promette di inviargli tutte le opere di Rousseau, ideatore tra l'altro del mito del buon selvaggio, non corrotto nei costumi: "Ma tu sei un corruttore dei costumi, perché butti giù dalle scale un giornalista".

Del Debbio evoca lo scontro fisico: "Io vengo dai quartieri popolari, non mi fai paura. Non ti minaccio, perché non lo meriti, sei un poveretto che non meriterebbe tutto questo se non ci fossero cinque giorni di prognosi per un cronista". "Il tuo passaggio precoce dal comico al tragico è un fenomeno di senilità", attacca Del Debbio che rimarca: "Mi fai un baffo. Ma quando vuoi attaccare qualcuno e non hai due nocciolini ma due co***ni attacca quelli come me, più forti. Ma tu sei veramente un poveraccio".

"Aggredito da Beppe Grillo". Il giornalista di Dritto e Rovescio in ospedale

Il cazziatone di Del Debbio fa esplodere subito i social che si schierano tutti con il conduttore di Dritto e Rovescio.

