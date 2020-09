Beppe Grillo, il giornalista di Dritto e Rovescio Francesco Selvi denuncia: mi ha aggredito

07 settembre 2020 a

Lui ha provato a fare delle domande ma il comico non l’avrebbe presa bene. "Beppe Grillo mi ha aggredito" ha denunciato Francesco Selvi, giornalista di “Dritto e Rovescio”, il talk show in onda su Rete 4. Tutto sarebbe accaduto in uno stabilimento balneare di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno.

L’accaduto è stato reso noto da Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana (Ast), d’intesa con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi). «Gli organismi dirigenti dell’Ast si stringono solidali e indignati al collega», ha scritto Bennucci in una nota. Francesco Selvi ha raccontato che Beppe Grillo prima ha provato a prendergli il cellulare, poi lo ha spinto con forza, facendolo cadere da una scala che collega lo stabilimento balneare con la spiaggia".

