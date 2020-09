Anche Marina Berlusconi è positiva al Covid. Per il Cav "giornate decisive"

07 settembre 2020 a

Dopo Silvio Berlusconi anche la figlia Marina Berlusconi è risultata positiva ai test per il Covid-19. Secondo quanto trapela la numero uno di Fininvest e Mondadori sarebbe asintomatica e non avrebbe particolari problemi medici: il suo stato di salute le consente, infatti, di continuare a lavorare senza alcun tipo di difficoltà.

Berlusconi, Zangrillo “Fase delicata ma ribadisco cauto ottimismo”

Per quanto riguarda Silvio Berlusconi i prossimi due giorni saranno decisivi. Ieri il medico Alberto Zangrillo ha parlato di "situazione delicata" ma anche di "ottimismo". Il Cav, scrive il Corriere della Sera, è provato e non ha visto neanche la partita di calcio Milan-Monza. "Devo dirti la verità, non ho visto la partita in televisione", ha confidato a un parlamentare di Forza Italia. "Ho capito che devo affrontare questa situazione con serietà e che devo riposare il più possibile. Senza perdere di vista il mio mondo e nemmeno la politica, è quello che ho intenzione di fare. Solo così uscirò da qua al più presto", sono le parole che Berlusconi avrebbe detto al parlamentare.

