Veronica Lario e il messaggio a Berlusconi: addolorata. Ma la guerra sul divorzio continua

Non ha telefonato all'ex marito Silvio Berlusconi dopo il ricovero per Covid. Ma Veronica Lario, attraverso la segreteria del leader di Forza Italia, subito dopo la notizia della positività al coronavirus gli ha fatto arrivare un messaggio di "vicinanza e incoraggiamento". A rivelarlo è Repubblica, che raccoglie oggi le parole di Veronica Lario a 13 anni dalla pubblicazione della clamorosa lettera in cui cui chiedeva "pubbliche scuse" al Cav.

E nel momento della paura rispunta Veronica: "Silvio, affidati ai medici"

"Sono addolorata e anche un po' preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla", dice l'ex attrice. Lei e Silvio non si parlano da dodici anni: mai una telefonata, ricorda il quotidiano, mai un incontro di famiglia fino al luglio di quest'anno, per festeggiare il bambino di Barbara Berlusconi. Pochi minuti sotto lo stesso tetto mentre continua in tribunale lo scontro sul ricchissimo mantenimento della Lario: "la battaglia legale e economica sul divorzio è destinata a proseguire", ricorda il quotidiano.

Sotto accusa per il contagio del padre è finita Barbara Berlusconi: "Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri", è il Veronica-pensiero affidato a Repubblica.