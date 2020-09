Migranti, Salvini inchioda Conte e Lamorgese: "Già 20mila sbarchi, con me quattro volte meno"

07 settembre 2020 a

Matteo Salvini presenta il conto degli sbarchi al governo di Giuseppe Conte e, in particolare, alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. "20.000 sbarchi in questi mesi - scrive il leader della Lega su Twitter - con me al governo erano quattro volte meno, senza barche che esplodevano mortalmente, come successo al largo di Crotone, senza immigrati in fuga dai centri". Ma anche "senza immigrati investiti dalle auto come ad Agrigento, senza che alleati chiedessero mie dimissioni come quelle chieste dai 5 Stelle siciliani alla Lamorgese, senza che i sindaci di sinistra si opponessero agli sbarchi come successo a Trapani: governo complice e incapace!".

A proposito della Lamorgese, a criticare la sua politica di contrasto all'immigrazione clandestina è la leader di FdI Giorgia Meloni: "Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dichiara che l’unico modo per fermare gli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste è il blocco delle partenze di barche e barconi. Diamo il buongiorno al Governo che si è (forse) svegliato dal suo torpore e comincia a capire la storica proposta di Fratelli d’Italia: BLOCCO NAVALE, in accordo con le autorità libiche e tunisine per impedire la partenza dei barconi e fermare le morti in mare. Piano piano ci arriveranno pure il PD e il M5S".

