Salvini smaschera le manovre di Conte: "Mattarella bis? Risposte o si dimetta"

07 settembre 2020 a

a

a

Le grandi manovre di medio e lungo periodo del premier Giuseppe Conte fanno infuriare Matteo Salvini. "Parla di Mattarella bis e del presidente della Repubblica da eleggere tra 2 anni. Il presidente del Consiglio deve dare risposte oggi altrimenti si dimetta", dice il leader della Lega ospite a Start su SkyTg24. Questa è la "vecchia politica", attacca il leghista che sul Referendum tira una stoccata a Matteo Renzi. "Noi invitiamo a votare sì per coerenza, perché non siamo come Renzi. Lo abbiamo fatto in Parlamento e lo faremo anche fuori"; ha detto il senatore e leader della Lega. "Il referendum è il trionfo della democrazia, io non sono padrone del voto di nessuno. Il Parlamento può lavorare bene anche con 300 parlamentari in meno ma questo voto doveva essere legato ad altre iniziative", le parole di Salvini.

Il suocero imbarazza Conte. Ora il premier litiga pure in famiglia

Sul pronostico di 7-0 per il centrodestra nelle prossime elezioni amministrative Salvini ha detto: "Io sono ambizioso, Walt Disney diceva che se puoi sognarlo puoi farlo. Sento una gran voglia di cambiamento e di futuro; si vota in sette Regioni e la mia ambizione è di vincere ovunque. La Lega è primo partito di questo Paese con milioni di voti in più rispetto al secondo. Marche e Toscana da 50 anni votano a sinistra, ma c’è voglia di cambiamento. Quello per la Regioni è un voto concreto, ma da questo non dipenderanno le sorti del Paese".

Giuseppi e Casaleggio, la disfatta incrociata dei gemelli diversi

Sul tavolo anche la questione migranti. "Io vado a processo a Catania, rischio 15 anni di carcere per sequestro di persona e mi dichiarerò colpevole di aver difeso l’Italia, le regole, le leggi, i confini e la storia del mio Paese. L’anno scorso gli sbarchi, alla stessa data, erano fermi a quota 5 mila, quest’anno siamo già a oltre quota 20 mila con problemi non solo economici ma anche sanitari. Io credo che l’attuale Governo debba essere processato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina", ha detto Salvini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.